Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Io penso che Draghi farà bene, e secondo me è molto più politico di Conte. Draghi ha fatto il direttore generale del Tesoro, il governatore della Banca d'Italia, il presidente della Bce. E' più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un 'non politico', tutt'altro". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.