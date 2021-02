Governo: Confindustria Lombardia, 'allunghi tempi moratoria imprese'

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Confindustria Lombardia chiederà al nuovo Governo l'allungamento della moratoria per le piccole medie imprese. "Sarebbe opportuno allungare il periodo della moratoria, soprattutto per le pmi, perché per gli artigiani che cominciano a lavorare è un grosso problema dover pagare subito la rata del mutuo", sottolinea il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, durante un webinar. "Mi auguro che a livello del nuovo Governo si lascino perdere le polemiche e si passi dalle parole ai fatti", aggiunge.

L’auspicio di Confindustria Lombardia è che il nuovo Governo "si ponga da subito come obiettivo la ripartenza del sistema produttivo, dimostrando la capacità di decidere su misure rapide ed efficaci, affrontando quei nodi di competitività che per il Paese non sono più procrastinabili e che la pandemia ha reso ancora più critici a cominciare dalle riforme, dal credito, dalla digitalizzazione, dalle infrastrutture, dalla formazione. Tutti gli sforzi devono essere accompagnati dalla semplificazione di tutto il sistema Italia".