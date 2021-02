Governo: buvette e transatlantico Senato blindati, 'evitiamo tonnara'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Blindati, per il voto di fiducia al governo Draghi, il transatlantico e la buvette, lo storico bar del Senato, oggi aperto ai soli senatori e chiuso ai cronisti parlamentari. Anche i distributori che da qualche mese sono stati posizionati in transatlantico, il salone dove solitamente si intrattengono politici e giornalisti, non sono accessibili se non ai parlamentari. "L'altra volta si è parlato di una 'tonnara', bene oggi evitiamo...", spiega un commesso allontanando due giornalisti.