Google: accordo triennale con News Corp, contenuti in cambio di pagamenti significativi

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Accordo triennale tra Google e News Corp che prevede da parte del gruppo fondato dal magnate australiano Rupert Murdoch la fornitura di contenuti editoriali in cambio di "pagamenti significativi" da parte del colosso di Mountain View. Tra le pubblicazioni di News Corp che rientrano nell'accordo ci sono: The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch e New York Post; nel Regno Unito The Times, The Sunday Times e The Sun in Australia una serie di piattaforme di notizie, tra cui The Australian, news.com.au, Sky News e numerosi titoli locali e metropolitani.

L'accordo tra News Corp e Google, si legge in una nota di News Corp, prevede anche lo sviluppo di una piattaforma di abbonamenti, la condivisione dei ricavi pubblicitari, gli investimenti legati all'audio giornalismo e a quelli legati al video giornalismo attraverso Youtube.

Per il Ceo di News Corp, Robert Thomson, questo accordo avrà un impatto positivo sul giornalismo in tutto il mondo perché abbiamo stabilito con questo accordo con fermezza che ci deve essere un riconoscimento per il giornalismo di qualità".