Fotografi: è morto Efrem Raimondi, il fotografo delle star e di Vasco Rossi** (2)

(Adnkronos) - Raimondi si era guadagnato il soprannome di "fotografo delle star". Tra i tanti ritratti quelli di Joe Strummer, Cat Power, Franca Sozzani, Lea Vergine ed Enzo Mari ed anche dell'ex governatore della Bce e ora presidente del Consiglio Mario Draghi.

La collaborazione più nota è quella con Vasco Rossi, di cui Raimondi ha realizzato gli scatti 'spericolati' a Los Angeles per l'album "Stupido Hotel" nel 2000, continuando negli anni successivi a seguire il cantautore.

Sempre sulla rockstar Raimondi ha pubblicato il libro fotografico "Tabula Rasa" insieme a Toni Thorimbert (Mondadori, 2012). E' un racconto per immagini, lungo ventisette anni: un continuo rimbalzo tra il Vasco pubblico, l'icona rock, e un Vasco più Rossi, autoironico, quasi intimo. "Tabularasa" è il magnifico risultato della rara convergenza del lavoro di due grandi fotografi, Efrem Raimondi e Toni Thorimbert, che si integrano e si completano senza mai sovrapporsi. Colore, bianco e nero, sequenze, reportage e ritratti si dipanano lungo le pagine, prendono un ritmo quasi musicale che va oltre ogni cronologia, fino a creare il flusso di una potentissima, avvincente narrazione. Per consegnare un Vasco Rossi come non lo si era mai visto prima.