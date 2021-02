Covid: Fauci, 'non è fattibile vaccinare tutti insegnanti prima riaperture scuole' (2)

(Adnkronos) - Il commento di Fauci arriva mentre è in corso il dibattito su come e quando riaprire le scuole, con i repubblicani che spingono per riaperture immediate, mentre i democratici, anche dietro le pressioni dei sindacati degli insegnanti, che sono più cauti.

Nella town hall della notte scorsa, Joe Biden ha detto che il suo obiettivo è di avere la maggioranza delle scuole elementari e medie in presenza per cinque giorni a settimana entro la fine dei suoi primi 100 giorni. Ed ha appoggiato l'idea di "spostare gli insegnanti in alto" nella liste delle categorie prioritarie per i vaccini.