Covid: Draghi, 'virus nemico che ci vede uniti in trincea, subito vaccini e riforma Sanità'** (3)

(Adnkronos) - Vaccini e non solo. Bisogna rimettere mano al Ssn, affinché non venga mai più colto impreparato. "Sulla base dell’esperienza dei mesi scorsi - rimarca il presidente del Consiglio - dobbiamo aprire un confronto a tutto campo sulla riforma della nostra sanità. Il punto centrale è rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale, realizzando una forte rete di servizi di base (case della comunità, ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità contro la povertà sanitaria)".

"È questa la strada per rendere realmente esigibili i 'Livelli essenziali di assistenza' e affidare agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post acute e riabilitative. La 'casa come principale luogo di cura' è oggi possibile con la telemedicina, con l’assistenza domiciliare integrata". In sintesi, un cambio di passo.