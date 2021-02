Vivendi: Moody's conferma rating, outlook passa da stabile a negativo

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Moody's modifica l'outlook di Vivendi che passa da 'stabile' a 'negativo'. Il rating resta invariato a 'Baa2'. Lo rende noto l'agenzia di rating in un comunicato. La decisione di Moody's fa seguito all'annuncio da parte di Vivendi dell'intenzione di distribuire il 60% del capitale della controllata Universal Music Group (Umg) agli azionisti come 'special dividend' e della quotazione di Umg alla borsa di Amsterdam entro la fine dell'anno.

"Abbiamo modificato l'outlook di Vivendi da stabile a negativo per riflettere l'indebolimento del profilo aziendale di Vivendi in quanto sta procedendo allo spin-off del suo asset più redditizio", sostengono gli analisti di Moody's. Tuttavia, aggiungono, "la conferma del rating riflette la nostra opinione secondo cui la società detiene solide posizioni di mercato nelle restanti attività in cui opera, sta ancora valutando la sua struttura del capitale finale dopo la transazione e potrebbe intraprendere le azioni necessarie per ridurre la leva finanziaria a livelli in linea con il rating Baa2, e ha un prezioso portafoglio di attività quotate ben oltre il suo debito".