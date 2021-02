Usa: Pelosi, 'inchiesta su assalto Congresso stile 11/9 per proteggere nostra sicurezza'

Washington, 16 feb.(Adnkronos) - "Per proteggere la nostra sicurezza il prossimo passo sarà istituire una commissione esterna indipendente sul modello di quella per l'11 settembre". In una lettera inviata ai colleghi deputati, Nancy Pelosi afferma che dopo il processo di impeachment a Donald Trump e l'inchiesta preliminare sull'assalto al Congresso appare "chiaro" che "dobbiamo stabilire la verità su come sia potuto succedere".

Rispondendo alle richieste che da giorni arrivavano dai democratici per l'avvio di un'inchiesta, la Speaker nella lettera spiega che la commissioni "indagherà e riferirà sui fatti e le cause connesse all'attacco di terrorismo interno condotto il 6 gennaio contro il Congresso". E non manca di fare riferimento ad ulteriori indagini riguardo al ruolo avuto da Trump, sottolineando che la commissione indagherà sulle "interferenze con il pacifico trasferimento dei poteri" comprese le questioni relative alla risposta delle forze di sicurezza locali e federali.