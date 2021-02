Roma, 16 feb (Adnkronos) - “La tempistica sugli impianti sciistici è stata completamente sbagliata : non è possibile cambiare decisione nel giro di poche ore. Questo tipo di decisioni prese all’ultimo minuto non dovrà più essere e i settori danneggiati non vanno solo ristorati ma indennizzati”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Coffee Break su La 7.