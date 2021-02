Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Una piattaforma web dedicata a medici, ricercatori e divulgatori, per ottimizzare e semplificare il processo di ricerca online delle informazioni mediche scientifiche. Aggiornata quotidianamente, restituisce un totale di circa 30 milioni di abstract, combinando i tre database più autorevoli al mondo: Pubmed, Ictrp e ClinicalTrials.gov. Si chiama doctorAsyou, (www.doctorasyou.com), ed è uno dei progetti e servizi digitali lanciati da Alfasigma.

Il portale - riferisce una nota - si compone di due aree principali: la prima dedicata alla ricerca scientifica online e la seconda alla formazione medica. Insieme ai nuovi siti aziendali e allo storico portale medico Faromed (www.faromed.it), rappresentano piattaforme di servizio che ampliano la presenza sul web di Alfasigma e completano i punti di contatto con i diversi stakeholders in Italia e nel resto del mondo.

Il database di doctorAsyou - completo di clinical trial, linee guida delle aree terapeutiche e novità esposte negli ultimi congressi scientifici - è in grado di fornire articoli e ricerche originali, tenendo gli utenti aggiornati sugli sviluppi medico-sanitari al fine di rimanere al passo e migliorare l'assistenza ai pazienti. La piattaforma, inoltre - riferisce Alfasigma - si focalizza sulle informazioni cliniche di primaria importanza, filtrando i tipi di documenti non pertinenti da PubMed (ad esempio video, editoriali, libri) e migliorandoli con altre fonti per promuovere un approccio di Evidence Based Medicine. Con doctorAsyou è possibile visualizzare le ricerche in dashboard dinamiche e interattive e salvare i risultati ottenuti in cartelle organizzate nella propria libreria virtuale.

Oltre alla sezione per la ricerca scientifica - spiega ancora Alfasigma - il sito ha una seconda area dedicata alla formazione di alto livello. I programmi consentono l'avanzamento con un'esperienza di apprendimento orientata su corsi che possono durare dai 3 ai 6 mesi e sono progettati e tenuti da una comunità di esperti globali. Le attività didattiche sono svolte in un'ampia varietà di formati che hanno lo scopo di facilitare l'attenzione e stimolare l'apprendimento. I corsi si focalizzano su diversi argomenti come Writing in Science, Medication Aherence Definition, Tools, & Statistics, Internet of Medical Things in Healthcare, Communication Skills For Surgeons, A Data-Driven Approach to Improve Patient Care e altri ancora.

"DoctorAsyou è un investimento rilevante che Alfasigma ha fatto a favore della comunità scientifica globale - commenta Pier Vincenzo Colli, Ceo di Alfasigma - al fine di facilitare il lavoro di ricerca e il continuo sviluppo medico degli operatori sanitari e di chi fa divulgazione medico-scientifica. E' un altro passo importante nella nostra trasformazione digitale interamente dedicato al servizio di medici, ricercatori e divulgatori in tutto il mondo. L'ambito di sviluppo di questa piattaforma va oltre il nostro interesse nelle aree terapeutiche gastro-intestinali, vascolari e reumatologiche, perché anche questo progetto è coerente con il nostro sforzo di responsabilità sociale d'impresa per supportare la ricerca e lo sviluppo in tutte le aree scientifiche", conclude.

Fra gli strumenti di doctorAsyou vi sono servizi già utilizzati da diverse società scientifiche, enti istituzionali di ricerca e Fondazioni che operano sia nel mondo professionale sia nelle comunità di pazienti e caregiver. Tra le partnership realizzate da doctorAsyou: Fondazione Giovanni Lorenzini (Fgl), International Gynecology Cancer Society (Igcs) e European Society of Vascular Medicine (Esvm).