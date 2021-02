Maurizio David Sberna nuovo direttore corporate communication Emea di Whirlpool

Whirlpool Corporation ha presentato oggi Maurizio David Sberna come Direttore Corporate Communication e Reputation per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). In questa responsabilità, riporterà al Presidente EMEA Gilles Morel e guiderà il team EMEA Corporate Reputation and Communications, definendo ed implementando nuove strategie, processi e strumenti per la comunicazione interna ed esterna e la gestione della comunicazione di crisi.

Laureato in Scienze Giuridiche presso l'Università Bocconi di Milano, Sberna vanta oltre 15 anni di esperienza in comunicazione corporate, relazioni istituzionali e comunicazione di crisi in differenti settori quali il manufacturing, i servizi finanziari e l'innovazione. Nel suo ultimo incarico, ha avviato e gestito le relazioni istituzionali per il Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti e, in precedenza, è stato Head of Communications & Government Relations per il gruppo BASF in Italia e Responsabile Relazioni Esterne e Istituzionali di Edenred - Ticket Restaurant.

"Sono entusiasta iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera professionale e di entrare a far parte della famiglia Whirlpool", ha affermato Sberna. “Whirlpool è un attore chiave nella regione EMEA, con un’importante presenza produttiva e un focus su innovazione e ricerca. Non vedo l'ora di lavorare insieme al team EMEA per comunicare i nostri valori fondamentali, l'impegno per la sostenibilità e rafforzare la nostra posizione di azienda leader di mercato".