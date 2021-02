Lombardia: sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità il progetto di legge sui disturbi alimentari. La legge regionale introduce nuovi strumenti a contrasto di patologie come l'anoressia e la bulimia. La relatrice del provvedimento è la vicepresidente della Commissione Sanità, Simona Tironi.

Il provvedimento discusso e votato in consiglio prevede l’istituzione di una rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi dell'alimentazione con l’implementazione in ogni Asst di interventi ambulatoriali per l’intercettazione precoce, la diagnosi e l’eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate. Ci saranno, tra le cose, aziende ospedaliere "specifiche" in cui costituire unità specialistiche per il trattamento, anche ospedaliero, di questi pazienti.

Negli ospedali, sarà prevista la creazione di équipe funzionali composte almeno da uno psichiatra, un neuro-psichiatra infantile, un medico internista, un dietologo, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.