Governo: Verini (Pd), 'deponiamo tutti le armi e possiamo cambiare Italia'

Roma, 16 feb (Adnkronos) - “Il nostro è un Paese tra i più arretrati dell’eurozona, abbiamo il debito pubblico più grande, abbiamo un sistema pubblico di amministrazione e di giustizia arretrati, noi non dobbiamo tornare a prima della pandemia, dobbiamo lavorare per cambiare in meglio il Paese. Assieme agli investimenti bisogna fare riforme, come quella della PA e della Giustizia. Abbiamo un’occasione storica, se deponiamo tutti le armi sul tema giustizia, per approvare la riforma del processo civile e di quello penale. Se manteniamo un atteggiamento di collaborazione il governo può durare due anni e possiamo cambiare l’Italia”. Lo ha detto Walter Verini, deputato del Pd, a 'L'imprenditore e gli altri', condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).