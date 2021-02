Governo: Prodi, 'Draghi? Non mi ha sorpreso, scelta più etica che politica'**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Per me è stato ovvio che lui accettasse perchè la passione politica l'ha sempre avuta, la situazione è drammatica, è un cittadino serio. La cosa non mi ha sorpreso e direi che è un'accettazione che ha più un carattere etico che politico". Lo dice Romano Prodi a Cartabianca su Mario Draghi.

Una scelta sulla quale Draghi "non aveva e non ha alcuna convenienza. Io gli auguro successo ma non che lui avesse bisogno di completare il suo curriculum con la presidenza del Consiglio in Italia. C'è un emergenza e lui ha detto 'io ci sto'".