Governo: Molinari, 'FdI vuole lucrare fregandosene di appello Mattarella'

Roma, 16 feb (Adnkronos) - “La tattica di Fdi è chiarissima, è molto semplice, quando hai numeri parlamentari così esegui e non sei determinante è anche semplice stare all’opposizione. Con il ruolo di unica opposizione, vogliono cercare di lucrare politicamente sugli errori che inevitabilmente il governo farà, fregandosene dell’appello del Presidente della Repubblica". Lo ha detto Riccardo Molinari a Radio Cusano.

"Essendo un partito grande nei sondaggi, ma piccolo nei numeri parlamentari, può permettersi di farlo. La Lega invece è il primo partito, ha ambizione di governare questo Paese, di fronte ad una chiamata di responsabilità non poteva chiamarsi fuori. Stare fuori e dire che fa tutto schifo è più facile, ma anche meno utile", ha aggiunto il capogruppo della Lega alla Camera.

"E’ come se dopo la seconda Guerra mondiale i partiti non si fossero messi tutti insieme per ricostruire l’Italia. Oggi non siamo alla fine della seconda Guerra mondiale ma è comunque una situazione in cui è necessario dare delle risposte e l’unico modo per farlo era mettere da parte le polemiche e cercare di lavorare insieme”, ha detto ancora Molinari.