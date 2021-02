Governo: Marcucci, 'forme collegamento con forze vecchia maggioranza'**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso fin dall’inizio di appoggiare il governo Draghi, confermando senso di responsabilità verso il Paese”. Lo dice il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci all’assemblea del gruppo Pd. “Cercherò -aggiunge- una forma di collegamento con i partiti della vecchia maggioranza anche durante il governo Draghi che sarà concentrato su pochi ed impegnativi punti”.

Quanto alle polemiche sulle piste da sci, Marcucci precisa: "Io non contesto il ministro Speranza ma le modalità in cui a poche ore dalla riapertura, si è decisa la marcia indietro. La battaglia ora deve concentrarsi sui ristori. Dovremo trovare una modalità di concertazione e di compensazione”.

Quanto alla questione delle donne nel Pd, per Marcucci "il tema c’è ed è stato giusto porlo. Spero che d’ora in poi non si ripeta più una delegazione tutta maschile, individuiamo ora soluzioni possibili”.