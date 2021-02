Gay: il vescovo di Magonza, 'accompagnare e benedire le coppie omosessuali’**

Roma, 16 feb.(Adnkronos) - Il vescovo di Magonza chiede di accompagnare e benedire le coppie omosessuali.

In particolare, mons. Peter Kohlgraf nella sua rubrica settimanale sul giornale diocesano ’Glaube und Leben’, (fede e vita), ha spiegato come si è convinto che la Chiesa debba cambiare la sua posizione sull'omosessualità, raccontando che dopo essere diventato vescovo nel 2017 ha capito che diverse forme di benedizioni per le coppie omosessuali esistevano già "e continueranno ad esistere".

"I preti che accompagnano queste coppie benedicono cosa è buono nelle loro vite", ha detto il presule 53enne. Una voce non isolata nella Chiesa tedesca.