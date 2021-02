Fi: Prestigiacomo, 'fake news su mio abbandono, nel movimento da '94 e resto'**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Fake news". Così Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia in Parlamento dal 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida le notizie di un suo abbandono del movimento azzurro, dopo le nomine decise ieri dall'ex premier.

"Alcuni organi di informazione -sottolinea Prestigiacomo- mi attribuiscono iniziative politiche che non corrispondono al vero. Non ho infatti minacciato in nessuna chat e in nessuna sede le mie dimissioni né il mio disimpegno dall'attività politica. Milito in Fi dal 1994, la sua fondazione, e in Fi intendo restare, pertanto le notizie pubblicate sono prive di fondamento. Fake news. Mi rincresce che organi di informazione anche autorevoli non abbiano ritenuto opportuno verificare la notizia".