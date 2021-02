Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Per me Arcuri va rimosso dall'incarico, con una persona diversa il paese potrebbe risparmiare qualche risorsa, la cosa delle primule da 400 milioni è una cosa che grida vendetta". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, a 'fuori dal coro', in onda stasera su Rete 4.