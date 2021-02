Covid: Fontana, 'spero che Bertolaso resti in Lombardia' (2)

(Adnkronos) - La Lombardia continua, tra l'altro, con il piano Bertolaso per organizzare la campagna vaccinale.

"Noi ci teniamo ben stretti il nostro piano e andiamo avanti con questo, ci dispiace del misunderstanding con il Cts", aggiunge Fontana, spiegando quanto accaduto qualche giorno fa, quando il Governo ha 'fermato' la valutazione del piano lombardo.

"Il Governo ha ritenuto di non far fare una valutazione da parte del Cts, ma noi avevamo mandato il nostro piano perché c'era stato richiesto. L'abbiamo mandato perché potesse essere utilizzato in altre realtà, ma il piano non interessava. Non abbiamo ambizione e velleità di trasferire il nostro piano a livello nazionale, lo abbiamo inviato perché ci è stato chiesto", chiarisce.