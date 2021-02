Cortina 2021: Malagò, 'Sventola finalmente il tricolore, fantastica Bassino'

Cortina, 16 feb. (Adnkronos) - "Sventola finalmente il tricolore a Cortina 2021! Fantastica Marta Bassino, oro nel gigante parallelo e prima medaglia #ItaliaTeam ai Mondiali di Sci alpino. Complimenti a Marta e alla Fisiofficial! Ora non fermiamoci più". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò via twitter si complimenta con Marta Bassino per la medaglia d'oro ai Mondiali di Cortina 2021 oggi nel gigante parallelo, prima medaglia azzurra ai mondiali di casa.