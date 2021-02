Cortina 2021: Liensberger, 'vincere l'oro è un sogno'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Vincere l'oro nella combinata, anche se ex aequo con Marta Bassino, "è davvero fantastico, non so nemmeno cosa dire. Non so come muovermi adesso. È semplicemente fantastico. Vincere una medaglia d'oro è qualcosa di molto speciale. È un sogno che si è avverato oggi". Lo ha detto al network austriaco Orf Katharina Liensberger, dopo la notizia dell'assegnazione del primo posto insieme a Marta Bassino ai Mondiali di Cortina. poco prima della notizia, Liensberger aveva gioito per Bassino: "sono molto felice per Marta, vincere l'oro nella gara di casa è, ovviamente, qualcosa di molto speciale".