Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Non commento pranzi o cene. Posso commentare la voglia di riaprire di migliaia e migliaia di gestori di bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema, impianti sportivi, scuole di danza". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital a proposito del servizio delle 'Iene' sul Gup del caso Gregoretti Nunzio Sarpietro a pranzo in un ristorante di Roma mentre era in vigore la zona arancione.