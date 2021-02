Cambiamo: Toti presenta componente Camera, 'ago bussola politica italiana' (2)

(Adnkronos) - Ora però le scadenze immediate sono altre, a cominciare dall'inizio dell'attività del governo presieduto da Mario Draghi, "l'ultima speranza per il Paese. Siamo a disposizione per dare un contributo fattivo all'interno dell'esecutivo", sottolinea ancora Toti, a partire naturalmente dall'agenda economica.

Anche se più in generale c'è "'idea di politica da ricostruire e una terza Repubblica da ristrutturare", con "una politica sussurata e non urlata". Necessario perciò, conclude il leader di Cambiamo, un "progetto di riforme che non riguarda solo la legge elettorale, ma anche il modello di premierato che andiamo ad applicare", senza dimenticare il sistema delle autonomie.