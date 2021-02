Aeroporti: a gennaio traffico passeggeri scali Parigi -73,5%

Parigi, 16 feb. (Adnkronos) - A gennaio il numero dei passeggeri negli aeroporti di Parigi sono stati pari 2,076 milioni: il 73,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Nell'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle il traffico passeggeri ha registrato una flessione del 78,3% (1,197 mln di passeggeri) mentre nell'aeroporto di Orly il traffico è stato in calo del 62,1% (878 mila passeggeri circa). Lo rende noto il gruppo Aeroports de Paris (Adp) che gestisce altri scali come quello di Santiago del Cili (di cui detiene il 45% del capitale) e di Amman (51% del capitale). Complessivamente il gruppo Adp ha registrato a gennaio un traffico in calo del 67,1% con 8,5 mln di passeggeri.