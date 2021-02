Sicilia: ipotesi Pierobon fuori giunta, AnciSicilia si schiera con assessore

Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - AnciSicilia fa scudo attorno all'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon il cui posto in giunta potrebbe essere in bilico per operazioni di natura politica. "Da sempre il settore dei rifiuti è particolarmente delicato e le scelte che ricadono sull’assessorato sono cruciali per gli enti locali e richiedono grande equilibrio e trasparenza - afferma il presidente Leoluca Orlando - In questi anni con l’assessore Pierobon si sono fatti passi importanti e la definizione di un Piano regionale dei rifiuti costituisce un traguardo importante. Riteniamo fondamentale che su tale settore l’attuale assessore abbia dato importanti garanzie di trasparenza e correttezza, anche nel confronto col sistema delle autonomie locali dell’Isola, e riteniamo che, prima di ogni altra valutazione, tali valori debbano essere preservati".