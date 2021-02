Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Se Speranza è il bersaglio della destra che per mesi ha civettato con il negazionismo vuol dire che sta facendo bene. C’è chi mette la salute davanti a tutto e chi invece pensa che il profitto sia più importante. Spiace per Salvini, ma la linea sulla pandemia non cambia". Lo scrive su twitter Arturo Scotto di Articolo Uno.