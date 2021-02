Sci: Misiani, 'subito indennizzi, basta bandierine singoli partiti'**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il Governo deve subito intervenire per indennizzare le categorie colpite dal blocco degli impianti sciistici. Allo stesso tempo crediamo si debba adottare un metodo di coordinamento tra ministri per evitare conflitti e un immagine litigiosa che indebolisce la credibilità del Governo. Pensavamo fosse finito il tempo delle bandierine, il Governo è di tutti e non di un singolo partito". Così il senatore Pd, Antonio Misiani.