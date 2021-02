Sci: Mirabelli (Pd), 'Lega ora è al governo trovi soluzioni a problemi'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Da un anno la Giunta lombarda passa tutto il suo tempo a nascondere le proprie inefficienze attaccando il governo. Ancora oggi, mentre è evidente l’ennesimo ritardo sulle vaccinazioni agli over 80, Fontana attacca Speranza invece di affrontare i problemi. Qualcuno informi il presidente della Regione Lombardia e il ministro Garavaglia che il governo è cambiato e che la Lega è al governo e il loro compito è aiutare a trovare soluzioni non certo agitare i problemi o provare a prendersi meriti che, quando ci saranno, saranno dell’intero governo. La strada di incassare i vantaggi dell’azione di governo scaricando sugli altri le responsabilità non porta lontano e non aiuta nè la Lombardia nè il Paese”. Così Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.