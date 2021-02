Ricciardi: "Dimissioni? Se non sono utile, mi faccio da parte"

(Adnkronos) - "Chiedono le mie dimissioni? Queste sono considerazioni che lascio alla politica. Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia: altrimenti mi faccio da parte". Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, risponde così alle domande sulle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni recenti: "Serve un lockdown", ha detto e ripetuto ieri.

"C 'è una situazione che epidemiologica oggi grave, ingravescente e incompatibile con gli assembramenti. E' di fatto pericolosa per l' arrivo di queste varianti che sono molto insidiose sia dal punto di vista della contagiosità che anche purtroppo della letalità. E sono pericolose anche per la capacità di sfuggire eventualmente al vaccino come nel caso della variante sudafricana per AstraZeneca", dice a Rai News24. "Quindi dobbiamo in questo momento serrare un po' le fila e scegliere una strategia di aggressione nei confronti del virus non si inseguimento", prosegue.

Ha fatto scalpore lo stop alla riapertura degli impianti sciistici, con un provvedimento arrivato a poche ore dal semaforo verde programmato. "Probabilmente non ha giovato questo passaggio di consegne -dice riferendosi alla staffetta tra vecchio e nuovo governo- ma di fatto la situazione epidemiologica prevedeva questo tipo di fenomeno già da ottobre novembre. Infatti quei Paesi che non hanno chiuso gli impianti sciistici sono quelli, come la Svizzera, che hanno fatto penetrare la variante inglese e che in questo momento sono in condizioni peggiori"-

"Un rialzo dei casi con queste varianti è molto più pericoloso, basti vedere quello che è successo in Gran Bretagna: 1600 morti e decine di migliaia di casi, nonostante la più massiccia campagna di vaccinazione mai fatta in Europa. Questo significa che questa varianti sono veramente temibili, dobbiamo anticipare il virus e non inseguirlo", afferma.

Quindi, la ricetta: "Fare una chiusura mirata magari concentrata nel tempo per abbassare la curva epidemica al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, ricominciare a testare a tracciare come fanno per esempio i neozelandesi, che hanno chiuso con tre casi. E poi vaccinare vaccinare vaccinare a tutto spiano".