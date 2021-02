Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - "Senza il Mezzogiorno l’Italia, per i parametri stabiliti dall’Ue, avrebbe avuto 98 miliardi di euro. Il Recovery Fund assegna all’Italia 112 miliardi in più per le debolezze del Sud, dal Pil procapite alla crescita della disoccupazione. Come destinerà queste risorse il governo?". Lo scrive su Twitter il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari.