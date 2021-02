Palermo: Lega, 'sospendere ztl fino a fine pandemia'

Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - Sospendere la ztl di Palermo fino alla fine della pandemia. E' la richiesta avanzata dal capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale Igor Gelarda e dalla responsabile provinciale dei giovani Elisabetta Luparello. "Tra appena dodici ore scade la sospensione della ztl e, come ogni volta, il duo Catania-Orlando non è stato in grado di dire con un minimo di dignitoso anticipo se la ztl riprenderà o meno da domani - affermano - E' assurdo che ogni volta la città debba sapere se la ztl riprende o meno a poche ore dalla scadenza del provvedimento. Questa purtroppo è una cattiva prassi di questa amministrazione". "L'unica cosa logica da fare - aggiungono - è sospendere questa ztl fino alla fine dei problemi collegati al Coronavirus o, ancora meglio, fino alla fine del mandato di Orlando, tra 12 mesi, in modo tale che la prossima amministrazione comunale avrà la possibilità di ridisegnare e riprogrammare la ztl in maniera logica e veramente utile per la qualità dell'aria della città e non danneggi le attività commerciali".