Governo: Scaroni, 'contento che non ci sia ministro dello sport'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Governo? Vorrei dire che sono ben contento che il governo Draghi non includa un ministro dello sport, perchè un ministro senza portafoglio non mi sembra abbia contribuito molto allo sviluppo delle nostre attività". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', sull'assenza di un ministro dello sport nel nuovo Governo Draghi. "Penso che nomineranno o un sottosegretario o un vice ministro, mi auguro che faccia parte della presidenza del Consiglio e mi auguro anche che nominino qualcuno che ami e conosca lo sport, perchè abbiamo bisogno di un professionista in un momento così difficile per tutte le nostre attività", ha aggiunto Scaroni,