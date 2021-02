Governo: Morra, 'voto Rousseau non vincolante, Grillo aveva posto veto anche su Lega'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Beppe nel video che ha preceduto il voto" della base M5S su Rousseau per il sostegno al governo Draghi "ha messo anche il veto a una forza politica che poi è risultata parte integrante della compagina governativa". Così il senatore M5S Nicola Morra, ospite de La Diretta di LA7, annunciando che non voterà la fiducia al governo Draghi e aggiungendo di "non trovarsi affatto vincolato dal quesito" posto sulla piattaforma grillina. A chi gli chiede se lascerà il Movimento, "io mi sento M5S fin nel midollo", replica.