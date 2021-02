Governo: Casalino, 'momento molto difficile per M5S, dare una mano e non andare via'**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "E' un momento molto difficile per i 5 Stelle. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi". Lo ha affermato Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.