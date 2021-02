Governo: Casalino, 'Conte decida presto cosa fare, spero abbia ruolo in M5S'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare". Lo ha affermato Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

"Sulla leadership dei 5 Stelle -ha detto ancora Casalino- può esserci una discussione tra Conte o Di Maio ma non so cosa voglia fare Conte. Io vorrei ci fosse un intreccio, che abbia un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Ma non so cosa farà lui. Credo che l'Italia abbia bisogno di una personalità come la sua e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato".