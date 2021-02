Governo:Baldino (M5S), 'Brunetta si aggiorni ed eviti retorica fannulloni'**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non vorremmo che, qualcuno, abbia voglia tornare indietro di 20 anni, invece che di andare avanti. Brunetta si aggiorni e la smetta con la retorica dei fannulloni. Dire, infatti, che coloro che sono in smart working non lavorano, oltre che non veritiero è anche offensivo. Il neo ministro Brunetta dovrebbe pesare le parole e ascoltare il consiglio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla sobrietà nella comunicazione". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino.

"La modalità di lavoro agile, portata avanti dalla ministra Dadone, ha contribuito -ricorda l'esponente Cinquestelle- ad aumentare la sicurezza dei dipendenti pubblici e ad alleviare la pressione negli ospedali, a causa dell'alto afflusso dei malati per la pandemia da coronavirus. Abbiamo innestato nella vita quotidiana il lavoro agile: svariate centinaia di migliaia di lavoratori pubblici sono interessati da una modalità organizzativa fortemente efficace ed efficiente, se applicata adeguatamente".

"La ministra Dadone ha emanato delle linee guida ben definite e si era al lavoro su un ddl per regolamentare il lavoro agile. Fra due giorni si vota la fiducia alle Camere e queste uscite fuori luogo e scomposte -conclude Baldino- non aiutano a creare quel clima che serve per far uscire il Paese da questo difficile momento".