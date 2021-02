F1: Alonso lascia l'ospedale dopo l'incidente in bicicletta

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il pilota di F1 Fernando Alonso ha lasciato l'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico alla mascella, subito in un incidente in bicicletta. Lo ha reso noto il suo team di Formula 1 Alpine. Il due volte campione del mondo di F1 Alonso ha dichiarato venerdì che "i medici hanno scoperto una frattura nella mascella superiore e hanno condotto un'operazione correttiva di successo".

Dopo un paio di giorni di osservazione, il 39enne Alonso godrà di un periodo di recupero a casa prima di "riprendere progressivamente gli allenamenti per intraprendere la preparazione per l'inizio della stagione di F1", ha spiegato Alpine che non ha fornito dettagli sull'incidente ciclistico in Svizzera giovedì. La stagione 2021 inizia il 28 marzo in Bahrain che ospita anche i test pre-stagionali a metà marzo.