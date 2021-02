Diritti tv: Campoccia, 'fase complicata, cora continuità o cambio radicale'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Non si credeva che la trattativa per i diritti tv della Serie A diventasse così importante in questo momento difficile per tutti. Siamo in una fase complicata e complessa, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L’assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci un radicale cambio di direzione o una situazione di continuità rispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. Siamo chiamati a rispondere alle nuove sfide del mercato e lo facciamo con fiducia”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, a 'La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. Il dirigente dei friulani poi sull'ingresso dei fondi ha aggiunto: "La strada è complicata ma stimolante. Non so se a breve ci sarà la fumata bianca, ma sento crescere una responsabilità da parte di tutti per fare le scelte giuste nei tempi giusti”, ha aggiunto.