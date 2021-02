Coronavirus: Garavaglia, 'da valutare decisioni in autonomia ministro competente'**

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Quanto accaduto con lo sci "è quello che prevede la normativa attuale, ovvero che per assurdo il ministro competente possa prendere decisioni in autonomia, c'è qualcosa da registrare e credo sarà oggetto di valutazione, ma ad oggi questa è la normativa". Così il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, in Regione Lombardia, rispondendo a chi gli chiedeva cosa fosse avvenuto e per quale motivo una parte del Governo avesse subito la scelta di chiudere gli impianti. "Il Governo è appena insediato, penso che una valutazione sarà fatta, qualcosa succederà", aggiunge.