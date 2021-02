Coronavirus: al via portale Lombardia per vaccini over 80, oltre 100mila già in coda

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - E' online più o meno dalle 13 il portale della Regione Lombardia all'indirizzo https://vaccinazionicovid.servizirl.it dedicato agli over 80 che vogliono aderire alla vaccinazione anti Covid-19. Alle 14, sono circa 100mila le persone in coda per partecipare alla campagna. Possono registrarsi tutti i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni, comprese le persone nate nel 1941. Serve la tessera sanitaria e un numero di cellulare. La Regione intende cominciare le somministrazioni dal 18 febbraio.