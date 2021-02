Conte "Molti modi di fare politica, credo in progetto M5s-Pd-Leu"

ROMA (ITALPRESS) - "Il mio futuro politico? Ora il mio futuro immediato sarà il rientro come professore all'Università. È terminata l'aspettativa quindi tornerò a Firenze". Così l'ex premier Giuseppe Conte intervistato da il FattoQuotidiano.it. Poi, quanto all'impegno politico, spiega: "Ci sono molti modi per partecipare alla vita politica. Adesso lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato". Quanto all'alleanza per lo sviluppo sostenibile con M5s, Pd e Leu, sottolinea che "quello è un progetto che io non ho declamato a caso, ma è un progetto che abbiamo iniziato a realizzare e che ha già prodotto dei risultati e altri vanno elaborati ancora realizzati. È un progetto ai cui credo molto sia da politico che da privato cittadino e da ex presidente del Consiglio. Continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che decideremo insieme". (ITALPRESS). ads/r 15-Feb-21 20:10