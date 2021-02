Vela: Alinghi premiato come ‘Sailing Team of the Year’ ai Sui Sailing Awards 2021 (3)

(Adnkronos) - Mentre Pierre-Yves Jorand ha aggiunto: "Per oltre venticinque anni, il team si è distinto sul lago grazie ai suoi valori, allo spirito di squadra e alla ricerca del continuo miglioramento per rimanere al top. Abbiamo, inoltre, integrato elementi giovani per garantire il passaggio a barche moderne e veloci. Questo riconoscimento ha per noi un significato forte e premia il lavoro svolto da tutta la squadra".

Alinghi ringrazia il Bellevue Palace di Berna per il premio ricevuto e si congratula anche con gli altri candidati e con i vincitori. La qualità dei velisti svizzeri di tutte le generazioni, la presenza su tutti i mari del globo e la forte partecipazione del pubblico durante le votazioni per questi premi, dimostrano che la vela svizzera continua a essere in crescita.