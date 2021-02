Impeachment, Biden dopo assoluzione Trump: "Democrazia è fragile"

(Adnkronos) - "Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donald Trump sia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e moralmente responsabile di aver provocato' la violenza scatenata in Campidoglio" e "questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile" e che "deve essere sempre difesa". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, dopo il voto alSenato che ha respinto l'impeachment di Donald Trump.

"Dobbiamo essere sempre vigili", ha aggiunto Biden, sottolineando che "la violenza e l'estremismo non hanno posto in America. E che ognuno di noi ha il dovere e la responsabilità come americani, e soprattutto come leader, di difendere la verità e sconfiggere le bugie". Occorre guarire "l'anima stessa della nostra nazione. Questo è il compito che ci aspetta. Ed è un compito che dobbiamo intraprendere insieme. Come Stati Uniti d'America", ha concluso, sottolineando con enfasi la parola "Uniti".