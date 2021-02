Governo: Tajani, 'da Draghi arriveranno messaggi positivi, Paese è unito'

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Ora vediamo in Parlamento cosa dirà il presidente del Consiglio, siamo conviti che ci saranno messaggi positivi. Il Paese è unito, dobbiamo insieme sconfiggere la pandemia su fronte sanitario e economico. Speriamo nessuno commetta errori, noi ce la metteremo tutta, i nostri parlamentari faranno da pungolo per una azione costruttiva per permettere al governo di fare sempre meglio". Lo ha detto Antonio Tajani al Tg4.