Roma, 14 feb (Adnkronos) - 'Boom' sui social per Giuseppe Conte. Il messaggio con il quale l'ex premier si è congedato da palazzo Chigi ha ottenuto al momento 1,1 milioni di like, i commenti hanno superato quota 300mila e le condivisioni sfiorano quota 140mila. Si tratta di numeri record per le pagine social di un esponente politico.