Coronavirus: Mantovani, 'preoccupato per virus che muta e per 'anestesia' su morti'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Due cose mi preoccupano: 'l'anestesia' di fronte ai morti" ed "il virus che circola e muta. Ci sono varianti. Bisogna tenere alta la guardia e non commettere l'errore dell'estate scorsa e dell'inizio d'autunno scorso. La variante inglese si trasmette di più ma non si sa se più letale. Io sono preoccupato che passi il messaggio che forse non lo sia", perchè "non è motivo per abbassare la guardia" o "produrrà più danni". Lo ha detto il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani.