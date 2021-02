Torino-Genoa finisce pari senza gol

TORINO (ITALPRESS) - Torino e Genoa non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 22^ giornata di serie A. Più vivace il secondo tempo, rispetto al primo, nonostante le porte restino inviolate per tutta la gara. Alla mezzora si contano appena due occasioni, non di certo clamorose. Quella di Destro, per il Genoa, con il colpo di testa al 7' alto sopra la traversa. L'altra di Belotti, alla mezzora per il Torino, salvata dall'intervento di Goldaniga. La ripresa inizia con un ritmo decisamente migliore. È ancora il Genoa ad andare più vicino al vantaggio, il tiro di Zappacosta al 56' scuote il palo e vivacizza la partita. Il Toro sa bene che un altro pareggio, dopo quattro consecutivi, complicherebbe ulteriormente la situazione. Eppure, ad eccezione della conclusione di Lukic dal limite, che non crea grossi problemi al Genoa, la squadra granata non riesce mai ad andare oltre. Anzi, i liguri si dimostrano più in forma e con più voglia di portare a casa il risultato. Colpevoli soltanto di poca precisione nell'ultimo passaggio, come nel caso dell'ultima chance del subentrato Pjaca. Il pareggio, alla fine, soddisfa maggiormente la squadra di Ballardini, che sale a quota 25 e si gode la tranquilla situazione di classifica. Per il Torino, invece, è il quinto pari consecutivo in campionato: gli uomini di Nicola non sono mai riusciti a vincere, in questa stagione, una partita in casa. Con soli 17 punti in cascina, continuano a vivere davvero un periodo difficile, con crescente preoccupazione per quanto riguarda la zona retrocessione. (ITALPRESS). spf/gm/red 13-Feb-21 17:09