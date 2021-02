Mondo Rai/appuntamenti e novità ** (2)

(Adnkronos) - Da Noi…A Ruota Libera” non si ferma, e continuerà a girare anche questa settimana con una nuova puntata in diretta domani alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini che, come comunicato nei giorni scorsi, è risultata positiva al Coronavirus condurrà il programma collegata da casa, mentre in studio, ad accogliere gli ospiti e a fare da spalla alla conduttrice, ci sarà il cantautore Nek. Il primo ospite della puntata sarà Rita Pavone, per un racconto a tutto tondo sulla sua incredibile vita a partire dai momenti più memorabili fino all’ultimo Sanremo, vissuto lo scorso anno. Dopo di lei Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti di “Mina Settembre”, sarà in studio per parlare del gran finale della fiction campione d’ascolti di Rai1, con anticipazioni esclusive. L’attore ripercorrerà anche, grazie ad alcuni momenti sorprendenti e inaspettati, le tappe più importanti della sua storia. Infine, il toccante omaggio di Erika Siffredi al marito Carlalberto ‘Cala’ Cimenti, l’alpinista da record rimasto travolto da una valanga nei giorni scorsi. Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Un palinsesto per riscoprire Genova, le sue voci e i suoi volti, come quello di Lina Volonghi, scomparsa il 24 febbraio di 30 anni fa. Lo “disegna” un genovese doc, Tullio Solenghi” che – domani dalle 14.00 alle 24.00 su Rai Storia – dirige e commenta per i telespettatori il primo appuntamento con la nuova edizione di “Domenica Con”, lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana. L'attore genovese parlerà delle sue passioni – come la storia medievale attraverso un “a.C.d.C” con il professor Alessandro Barbero o come la sua scelta vegetariana – e, con i programmi riproposti nel suo palinsesto, renderà omaggio alla "Scuola di Genova", il gruppo dei cosiddetti "cantautori", che rivoluzionarono la canzone italiana dagli anni ‘60 (Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Gino Paoli, Bruno Lauzi); ma anche ai suoi "maestri" di comicità: Totò, Sordi, Tognazzi & Vianello, Walter Chiari e il concittadino Paolo Villaggio. Uno spazio speciale, inoltre, è dedicato a Lina Volonghi con la quale Solenghi lavorò al Teatro Stabile di Genova, prima in Madre Coraggio e ne "La Foresta" di Alexander Ostrovskij, del quale esiste una registrazione Tv del 1979 proprio dallo Stabile. In prima serata, invece, Tullio Solenghi sceglie il film drammatico diretto da Thornton Wilder “Il ponte di Saint Luis Rey” con un cast dai grandi nomi: Robert De Niro, Kathy Bates, Gabriel Byrne, F. Murray Abraham, Geraldine Chaplin. La “Domenica Con” di Tullio Solenghi si chiude, infine, nel segno del Trio con la fantasia conclusiva de Promessi Sposi del 1990 in cui Marchesini, Lopez e Solenghi reinterpretano tutti i personaggi, eseguendo "We are the world".

Raccontare il mondo attraverso la lente del viaggio: è l’obiettivo di Kilimangiaro, in onda domani alle 16.30 su Rai 3. Tra gli ospiti di Camila Raznovich, oltre al geologo Mario Tozzi, Serena Dandini che racconterà i grandi amori della storia che piu’ l’hanno appassionata, l’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni e il giornalista Carlo Pizzati in collegamento dall’India. Per l’attualita’, “Diario del Mondo” ospita la giornalista di RaiNews 24 Liana Mistretta. Tanti, come ogni settimana, i documentari declinati nei vari “sapori” del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie e K Meraviglie.